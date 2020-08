Rieti, ladro sorpreso dai poliziotti in un bar si nasconde sotto al bancone. Arrestato

14 agosto 2020 a

Nella nottata di ieri, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Rieti hanno arrestato in flagranza di reato il quarantasettenne D.F.M. già noto alle forze dell'ordine, resosi responsabile del reato di tentato furto.

Alle 2 meno dieci di notte era arrivata una chiamata di un cittadino che aveva notato strani movimenti intorno a un bar di Casette. Immediatamente, la sala operativa della Questura allertava ed inviava sul luogo le pattuglie della Squadra Volante, già impegnate nei capillari servizi di controllo del territorio intensificati dal Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, al fine di contrastare i fenomeni di microcriminalità, in particolare furti e spaccio di sostanze stupefacenti nonché per il controllo della presenza extracomunitaria ed il contrasto all'immigrazione clandestina.

Le pattuglie, giunte sul posto, accertavano che la veranda antistante il bar era stata messa completamente a soqquadro, verificando altresì che la serranda era stata forzata e leggermente sollevata.

Gli operatori della Polizia di Stato intervenuti, prontamente, entravano all'interno del locale effettuando un accurato controllo ed immediatamente individuavano un uomo nascosto sotto ad un tavolo il quale aveva precedentemente asportato due macchine cambia soldi portandole fuori dal bar per tentare di forzarle e trafugarne il contenuto.

L'uomo, D.F.M., originario di Avezzano ma domiciliato a Casette è stato arrestato per tentato furto.