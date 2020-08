Coronavirus, a Rieti nove negozi su dieci rinunciano alle ferie per recuperare quanto perso con il lockdown

14 agosto 2020 a

Nove negozi su dieci quest’anno non chiuderanno per ferie. La crisi economica dovuta agli effetti della pandemia che ha praticamente tenuto ferme le attività commerciali per oltre tre mesi continua a mordere a tal punto che la quasi totalità dei commercianti e artigiani rinuncerà al tradizionale periodo di chiusura a cavallo del Ferragosto. “Chi lo farà - spiega il presidente di Confcommercio Rieti, Leonardo Tosti - lo farà per pochi giorni, per un weekend o al massimo una settimana. Ma a permetterselo sono davvero pochissimi”. Le parole di Tosti fotografano una situazione ancora di grave difficoltà per il commercio, quello che ha risentito maggiormente degli effetti devastanti del lockdown.

“Da quando si è riaperto (metà maggio, ndr) ancora non c’è stata l’auspicata ripresa - conferma Tosti -. In questo periodo Rieti era piena di turisti richiamati dalle tante iniziative che invece, a causa del Covid, sono state annullate e questo ha inciso ulteriormente sui mancati incassi”. Neanche l’avvio della stagione dei saldi, il 1° agosto, sembra aver raddrizzato la situazione.

“A dire il vero è da maggio che stiamo facendo sconti per liberare i magazzini dell’invenduto. Adesso con i saldi estivi si spera di recuperare qualcosa ma sarà difficile. I turisti sono pochissimi perciò confidiamo nei reatini che sono rimasti in città non potendo andare in vacanza” sottolinea sconsolato il presidente di Confcommercio Rieti.

Percentuale di aperture più basse invece per le imprese artigiane. Secondo Confartigianato a restare aperte ad Agosto sarà il 50 per cento delle attività (falegnami, idraulici, fabbri, carrozzieri, meccanici etc).

“A parte il giorno di Ferragosto e domenica, l’unico modo di incassare per provare a migliorare un po’ i bilanci è quello di tenere le serrande alzate sperando che qualcuno entri a comprare” conclude il presidente di Confcocommercio