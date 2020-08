Fiamignano, a Ferragosto la lenticchia sarà protagonista anche senza la sagra

Francesca Sammarco 14 agosto 2020 a

Da 49 anni a Fiamignano la settimana di ferragosto vuol dire Sagra della lenticchia di Rascino (riconosciuta sagra di qualità dall’Unione Pro Loco d’Italia), ma quest’anno sono saltati molti appuntamenti estivi e per le feste patronali, solo rito religioso. Tutto diverso, ma non per questo meno affascinante: “Al rifugio U’scertu, alla Tracerna a Rascino e da Sfreddafacioli a Mercato abbiamo chiesto di tenere nel menù la zuppa di lenticchie. In paese abbiano pensato a tre percorsi, con ingresso e uscita distinti” annuncia il presidente della Pro loco Bruno Creazzo: c’è l’angolo dei lavori artigianali di “Profumo di lavanda’ nel cortile del vecchio ingresso del comune, in piazza è in vendita il kit completo per cucinare a casa la lenticchia con la ricetta tradizionale, in via del Vicinato fino a Via Piave il percorso “Fiamignano…un viaggio nel tempo”: bacheche con collezioni storiche di cartoline “Negli ultimi anni abbiamo cercato e acquistato su Ebay cartoline di Fiamignano, realmente spedite, la più vecchia risale al 1929 e continuiamo la ricerca”. Fiamignano com’era e com’è, incluso il Monte La Serra “era brullo, oggi è più verdeggiante e faremo uno studio apposito”, c’è la chiesetta alpina di valico Sant’Angelo appena costruita, ancora senza i pini intorno “e questo è il carabiniere che partecipò alla sparatoria nel 1974 a Cornino, quando trovarono un campo di addestramento di brigatisti”. Affascina e commuove la cartolina del 1936 in cui si vede distintamente lo storico convento dei Cappuccini ancora intatto, oggi un cumulo di ruderi, il castello di Poggio Poponesco, case e personaggi che non ci sono più. Il 29 agosto alle 16, nella piazza davanti alla chiesa della Madonna del Poggio, convegno antropologico “Manifesto per riabitare l’Italia” con illustri relatori universitari. Al termine duo di chitarre con musiche da film.