Poggio Nativo conti in rosso. Comune costretto ad alzare le tariffe di mensa e scuolabus

Tania Belli 14 agosto 2020 a

a

a

A Poggio Nativo, all'indomani del consiglio comunale, in cui sono stati ufficialmente comunciati i numeri in rosso del bilancio, con disavanzo e debiti milionari, si cominciano a prendere le prime contro-misure.

Infatti il sindaco Veronica Diamilla, dopo aver informato “i genitori degli alunni iscritti alle scuole di Poggio Nativo che questa amministrazione è al lavoro, insieme alla preside dell’Istituto Comprensivo Ferruccio Ulivi, per garantire la ripresa delle attività scolastiche in sicurezza", ha comunicato i cambiamenti decisi in merito ai costi per i servizi scolastici. Cambiamenti che prevedono un incremento dei costi stessi, poiché, come ha spiegato Diamilla, “la situazione finanziaria prossima al dissesto, ci costringe a prendere drastici provvedimenti”; dunque, ha proseguito, “pur rendendoci benissimo conto che per le famiglie sarà un aumento considerevole, e sentendoci molto amareggiati, la scelta è obbligata”.

Anzituto, a crescere sarà la spesa per il trasporto degli alunni, che passerà da una compartecipazione delle famiglie dell’8%, a 150 euro annue per i residenti e 180 per i non residenti (pagabili in 2 rate entro il 15 settembre e il 15 gennaio); ciò, anche a seguito delle mutate esigenze imposte dal Covid-19, che comporterà agli scuolabus di effettuare più giri, con maggior dispendio di carburante.

Mentre, sul fronte mensa, "il cui servizio sarà garantito per le strutture del capoluogo, in quanto l’aula refettorio permette le giuste distanze, ma è ancora in dubbio per la primaria di Casali, il cui refettorio è troppo piccolo per garantire il distanziamento”, ci sarà una rimodulazione delle tariffe, però sempre in salita. Comunque, il prezzo del buono pasto verrà stabilito in maniera equa, sulla base dell'Isee, ad esclusione dei non residenti, per i quali, “indipendentemente dal reddito, ci sarà una fascia unica a di 4,70 euro”.

Dunque, a causa dei debiti accumulati negli anni dal Comune, il ritorno a scuola, per le famiglie dei ragazzi di Poggio Nativo, non sarà del tutto indolore.

...