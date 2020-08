Poggio Mirteto, murales al posto delle scritte sui muri. Bando del Comune

Elisa Sartarelli 14 agosto 2020 a

a

a

Murales al posto delle scritte sui muri. È arrivato "Lazio Street Art", il bando del Comune di Poggio Mirteto, su proposta della minoranza “Noi per Poggio Mirteto”. A fare presente la questione delle scritte sui muri era stato l'ex consigliere di minoranza Walter Consumati. Ne era seguita una polemica, nata dalle scritte proprio al centro della città, nel sottopassaggio che collega via Goffredo Mameli al capolinea degli autobus. Nell'albo pretorio on line del Comune di Poggio Mirteto è ora possibile trovare l’avviso pubblico indetto dall'amministrazione comunale, per individuare l’artista che realizzerà l’opera partecipando al bando regionale “Lazio Street Art”. “C’è tempo fino al 31 agosto per mandare un bozzetto - fa sapere il Comune - che dovrà ispirarsi alle seguenti tematiche: l'identità del luogo prescelto o del Comune; l'’integrazione e il rispetto delle differenze, l’ambiente, la natura, la sostenibilità; il patrimonio storico e artistico".

Soddisfatto il gruppo consiliare Noi per Poggio Mirteto: “Ci fa piacere che l'amministrazione comunale abbia recepito e condiviso la nostra mozione sulla Street Art, - fanno sapere - questo dimostra che le buone idee non hanno colore. Il decoro e la riqualificazione urbana, il rispetto dell'altro e la tolleranza che verranno espressi nelle opere, sono patrimonio universale”. La minoranza ringrazia in particolare Giulia Villanucci, assessore a Urbanistica che ha concretizzato questa iniziativa. “Auspichiamo che ora venga presentato un bel progetto preferibilente al “panettore” (capolinea degli autobus - dice Alberto De Santis, consigliere di Noi per Poggio Mirteto - e, perché no, integrando il ricordo del compianto Peppe”.