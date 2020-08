Fara Sabina elezioni comunali, "Fara Merita" alla Simonetti: "Uniti solo se accetta di appoggiare Mazzeo"

Paolo Giomi 13 agosto 2020 a

Arriva a stretto giro la replica della coalizione “Fara Merita” alla proposta di allargamento del progetto elettorale del centrosinistra avanzata nella mattinata di oggi, giovedì 13 gennaio 2020, dalla leader e candidata sindaco dell’associazione “Il Ponte”, Daniela Simonetti.

“Apprezziamo il tentativo, seppur in extremis, da parte de il Ponte, di arrivare ad una Lista unitaria del centrosinistra – scrive a nome della coalizione Roberto Giorgi, referente di Sinistra Italiana e membro di “Fara Merita” - questo, dopo svariati tentativi andati a vuoto e la volontà di ricerca di un civismo estremo da parte dei vertici della lista civica. Nella giornata di sabato, preso atto della mancata convergenza programmatica tra il ponte e gli altri interlocutori, compreso il Movimento 5 Stelle, la coalizione Fara Merita ha scelto l'opzione politica, dichiarando il ruolo dei partiti non abdicabile ed il candidato sindaco espressione dei partiti (Vincenzo Mazzeo, ndr). Nella stessa sede è stata ribadita la volontà di allargarsi alla società civile e all'associazionismo, per cui, chi vuole, può ancora confluire nella coalizione”.

Parafrasando, l’unico modo per unire il centrosinistra, a questo punto, è che Daniela Simonetti rinunci a progetto e candidatura e confluisca nella coalizione sotto la candidatura di Vincenzo Mazzeo. Sarebbe più facile vedere in cielo gli asini che volano…