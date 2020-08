13 agosto 2020 a

Meteo, le previsioni per il week end di Ferragosto. A Rieti si toccheranno i 33 grandi.

Sole nei prossimi quattro giorni quelli del "ponte" di Ferragosto. Secondo le previsioni del sito specializzato ilmeteo.it il week end sarà caratterizzato dal caldo e dall'assenza di venti e precipitazioni nel Reatino e in Sabina. Nel capoluogo oggi si toccano i 34 gradi. Domani sono previsti 32 gradi, mentre sabato, giorno di Ferragosto la temperatura massima prevista è di 33 gradi, stessa cosa domenica. Temperature leggermente più alte in Bassa Sabina dove la colonnina di mercurio, stando alle previsioni, salirà fino a 35 gradi.