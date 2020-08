Fara Sabina elezioni comunali: gelo del Pd provinciale sulla candidatura Mazzeo. Si allontana l'accordo con l'M5S

Paolo Giomi 13 agosto 2020 a

Della serie “avete fatto tutto da soli, ora se perdete le elezioni assumetevene la responsabilità". I vertici provinciali del Partito Democratico, nelle figure del deputato reatino Fabio Melilli, del consigliere regionale Fabio Refrigeri, e del coordinatore provinciale Antonio Ventura, sconfessano i vertici farensi del partito, che a detta loro avrebbero agito in totale autonomia (e senza alcuna concertazione) sulla scelta scelta di appoggiare, nell’ambito della coalizione “Fara Merita”, la ricandidatura a sindaco di Vincenzo Mazzeo.

Una candidatura piombata all’improvviso dopo che “abbiamo provato a dare il nostro contributo, negli ultimi giorni, per provare a costruire un’alleanza che comprendesse l’esperienza del ‘Ponte’ (guidato dalla candidata a sindaco Daniela Simonetti, intenzionata più che mai a proseguire la sua corsa, ndr), il Centrosinistra e i Cinque Stelle - scrivono in una nota congiunta Melilli, Refrigeri e Ventura - un campo largo e unito capace di battere una destra divisa ed inconcludente. Il Pd di Fara subito dopo, ha ritenuto, legittimamente, di contribuire ad individuare il candidato nel tavolo di ‘Fara merita’ e lasciare a lui la possibilità di costruire una coalizione vincente”. Parafrasando, una scelta, quella del coordinatore farense del Pd Stefano Agneni e dei suoi, per niente condivisa con i vertici provinciali di partito, ma anzi presa in palese contraddizione, e paradossalmente più vicina ai desiderata di Articolo 1 che a quelli del Pd. Non proprio il massimo della condotta politica, tanto che subito dopo la discesa in campo di Mazzeo il Movimento 5 Stelle, per voce del deputato Reatino Gabriele Lorenzoni, ha annunciato la creazione di una lista grillina per le prossime elezioni.

“Ciò non impedisce comunque impedisce al centrosinistra farense di continuare a perseguire l’obiettivo dell’unità delle varie anime del Centrosinistra - scrivono ancora Melilli, Refrigeri e Ventura - evitando gli errori che ci hanno visti sconfitti nel passato. Ci vuole un po’ di altruismo e tanta generosità da parte di ognuno dei protagonisti. Ci vuole la capacità di accantonare i personalismi ed avere rispetto dei nostri elettori”. Parole, queste ultime, che nel Pd farense sembrano ormai sconosciute....