Musica, a Magliano Sabina concerto in piazza Garibaldi di Saverio Martucci

R. S. 13 agosto 2020 a

a

a

Terzo appuntamento di “Restart, serate sotto le stelle” questa sera con Saverio Martucci e la Home Family Band.

Il concerto del cantautore polistrumentista, che vanta una partecipazione al talent show The Voice e molte collaborazioni con il maestro Beppe Vessicchio, passerà in rassegna tutte le tappe della canzone italiana d’autore. Con arrangiamenti particolari, costruiti appositamente per la serata, saranno interpretate alcune delle più belle e famose canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, molte delle quali sono state dei veri e propri successi delle varie edizioni del Festival di Sanremo.

Martucci sarà accompagnato dalla sua Home Family Band composta da Michele Telegramma alla chitarra, Fulvio Ianiro alla batteria, Carmine Facchiano al basso e alla chitarra.

Partecipazione straordinaria della serata sarà quella di Alessandro Tomei, primo sassofonista dell’orchestra di Sanremo nell’edizione condotta da Claudio Baglioni e musicista doc per artisti come Mario Biondi, Gino Paoli, Dolcenera e altri.

L’appuntamento con il concerto “Da Sanremo a Sanremo. Un lungo viaggio nella musica italiana”, organizzato dall’associazione Mapss in collaborazione con il Comune di Magliano Sabina, è per questa sera in piazza Garibaldi, alle ore 21.30.