Coronavirus, in quarantena i frati cappuccini di Leonessa e la cuoca del convento. Sindaco: "Tamponi negativi".

A dare la notizia il sindaco di Leonessa Gianluca Gizzi con un post su Facebook. "Sono stato informato da poco del fatto che i frati cappuccini della nostra comunità e la loro cuoca sono stati messi in quarantena dalle autorità sanitarie a scopo cautelativo perché venuti in contatto con soggetti legati al link Covid 19 di Rieti. I tamponi hanno dato esito negati. ribadisco negativo".

Il provvedimento preso dalla Asl di Rieti - spiega il primo cittadino - "è esclusivamente precauzionale, nel pieno rispetto del protocollo previsto in caso di contatti con situazioni a rischio. Non legato ad alcuna positività. I nostri frati e la cuoca stanno bene e si riposeranno per qualche giorno in attesa che si concluda l’iter predisposto dalle autorità sanitarie. Da noi tutti un grandissimo abbraccio ai nostri cappuccini".