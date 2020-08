Fara Sabina elezioni comunali. Socialisti contro Mazzeo: "Chiarisca sui nomi in lista o lo abbandoniamo"

Paolo Giomi 12 agosto 2020 a

Continua a suscitare più malumori che entusiasmo la (ri)candidatura a sindaco di Vincenzo Mazzeo nella coalizione Fara Merita. A seguito, da parte del Corriere di Rieti, del nome di Carlo Desideri tra quelli indicati proprio dal candidato primo cittadino nella costruenda lista elettorale, in rappresentanza delle caselle destinate al Partito Socialista (che è membro di Fara Merita e parte attiva della coalizione), a prendere posizione è lo stesso Partito Socialista, per voce del suo referente in terra farense, Gabriele Di Carlo: “Desideriamo chiarire in merito all'articolo apparso sul Corriere di Rieti – scrive il giovane dottore coresino - che la candidatura di Carlo Desideri, promulgata come candidatura socialista, sia in realtà espressione diretta del candidato sindaco Vincenzo Mazzeo, in nessun caso concertata preventivamente con la delegazione del Partito Socialista all'interno della coalizione Fara Merita. Proporre una candidatura che in maniera indiretta possa far pensare ad un legame con il partito socialista, come a voler commissariare i delegati socialisti nella coalizione, non rende giustizia dell'enorme lavoro svolto dai nostri rappresentati – tuona Di Carlo - nel tentativo di garantire ai cittadini farensi un centrosinistra unito e rinnovato rispetto alle divisioni ed ai personalismi che hanno avuto origine proprio dall'ultima esperienza amministrativa del centrosinistra che risale ormai a quasi 10 anni fa. In ragione di tali avvenimenti, il Partito Socialista di Fara Sabina si riserva la possibilità di riflettere circa l'opportunità di esprimere una candidatura nel contesto della coalizione Fara Merita, appoggiare esternamente la coalizione o, in mancanza di un chiarimento, uscire dalla stessa”.