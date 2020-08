12 agosto 2020 a

Fara Sabina, elezioni comunali. Il Pd provinciale sconfessa quello locale: "Hanno scelto Mazzeo da soli, ma serve allargare coalizione".

Nei giorni scorsi si erano spesi per cercare di unire la coalizione di centrosinistra di Fara Merita con la lista "Il Ponte" di Daniela Simonetti che, pur essendo civica, sempre nel bacino del centrosinistra è destinata a pescare. Ma la scelta di Fara Merita di ricandidare Vincenzo Mazzeo li ha in qualche modo spiazzati. Così i vertici del Pd provinciale, il segretario Antonio Ventura, il parlamentare Fabio Melilli e il consigliere regionale Fabio Refrigeri alla fine sono stati costretti a prendere atto che a Fara il loro lavoro di ricucitura, almeno finora, è stato in sostanza inutile. Da un paio di giorni si mormorava di un malessere a Rieti per come stanno andando le cose a Fara e la conferma è arrivata con una nota firmata dai tre che ripercorrono le trattative dei giorni scorsi "Dopo mesi di riunioni nel tavolo di “Fara merita” mesi in cui, dopo una iniziale convergenza sul nome di Paolo Spaziani che ringraziamo per la generosità dimostrata, non si era giunti ad una sintesi e non si era aperto nessun tavolo di confronto con le altre forze di opposizione, abbiamo provato a dare il nostro contributo, negli ultimi giorni, per provare a costruire una alleanza che comprendesse l’esperienza del “Ponte”, il Centrosinistra e i Cinque Stelle. Dopo l’esito disastroso dell’amministrazione uscente era doveroso tentare. Crediamo sia questo il desiderio della nostra gente dopo le ultime sconfitte. Un campo largo ed unito capace di battere una destra divisa ed inconcludente"

Poi la stoccata al partito farense, reo di aver preferito Mazzeo. Mazzeo che i tre non nominano, ma è chiaro che ci riferisce a lui: "Il Pd di Fara subito dopo, ha ritenuto, legittimamente, di contribuire ad individuare il candidato nel tavolo di “Fara merita” e lasciare a lui la possibilità di costruire una coalizione vincente".

Poi i tre mettono in qualche modo le mani avanti: "La dichiarazione dell’On. Lorenzoni che annuncia una corsa solitaria dei 5 stelle non impedisce al centro sinistra Farense di continuare a perseguire l’obiettivo dell’unità delle varie anime del Centrosinistra, evitando gli errori che ci hanno visti sconfitti nel passato. Ci vuole un po’ di altruismo e tanta generosità da parte di ognuno dei protagonisti. Ci vuole la capacità di accantonare i personalismi ed avere rispetto dei nostri elettori". Tradotto, se perdete pure stavolta non ve la prendete con noi. Della serie, ve l'avevamo detto.