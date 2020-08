12 agosto 2020 a

Rieti crisi idrica. Aps si difende: "Stiamo facendo uno sforzo enorme per risolvere i problemi ereditati".

Dopo giorni di polemiche, culminate con la richiesta della Uil al presidente Turina di dimettersi, Aps dice la sua sulle crisi idriche in atto un po' in tutto il territorio dell'Ato 3: "Il gestore del Servizio Idrico sta intervenendo prontamente su tutto il territorio servito per risolvere inefficienze ereditate dalle precedenti gestioni, acuite dall’aumentata presenza di popolazione nel periodo estivo. Acqua Pubblica Sabina in queste settimane sta mettendo in campo uno sforzo straordinario, con un dispiegamento di uomini e mezzi senza precedenti a livello locale, per fronteggiare una serie di problematiche, spesso eredità dalle precedenti gestioni. In tale scenario non è da sottovalutare il considerevole aumento di popolazione che si registra nel periodo estivo su tutto il territorio servito e, in alcune aree, l’eccessivo uso improprio dell’acqua", si legge in una nota diramata dalla società.

Il gestore cerca di gettare, è proprio il caso di dirlo, acqua sul fuoco: "La situazione del servizio idrico, nonostante le problematiche e grazie all’impegno di Aps in stretto e proficuo raccordo con i Sindaci del territorio, è sotto controllo e tale da non configurare alcuna emergenza. La maggior parte delle criticità è dovuta a guasti e inefficienze, causate dalla notoria fatiscenza e inadeguatezza delle reti, e a carenze idriche nei Comuni serviti dal CAM – Consorzio Acquedottistico Marsicano – e dagli ex-acquedotti regionali, la cui gestione è stata presa in carico da Aps soltanto dal 1 luglio scorso".

Poi l società diffonde un report degli interventi effettuati in questa difficile estate.

AREA NORD1

Nel Comune di Belmonte, Aps ha inizialmente compiuto una verifica delle perdite sulla rete e successivamente è intervenuta chiedendo ad Acea un incremento della portata che, oggi, risulta più che raddoppiata rispetto agli anni precedenti. Attualmente i serbatoi a servizio della zona sono pieni. A Sant’Elia-Rieti nei giorni scorsi si è verificato un problema dovuto al blocco del sistema di pompaggio di San Giovanni Reatino, prontamente risolto nell’arco di 48 ore. Le aree di Cittareale, Posta, Borbona sono servite dagli ex acquedotti regionali che scontano annosi problemi di scarsa manutenzione e vetustà delle strutture. Aps sta intervenendo con verifiche di funzionamento e lavori di riparazione e manutenzione e, in ogni caso, la fornitura viene assicurata attraverso l’utilizzo delle autobotti.

AREA NORD2

Sull’area di Borgorose, interessata dalla progettazione di un articolato intervento strategico che risolverà definitivamente la situazione nei prossimi anni, al momento si procede con chiusure orarie programmate e non si registrano particolari problemi di fornitura. Su Girgenti-Pescorocchiano si sono verificati problemi di abbassamento della portata rispetto ai quali Aps è intervenuta trasportando acqua per il rifornimento dei partitori della zona. Inoltre, è stata condotta un’attività di ricerca perdite e riparazione delle condotte che ha permesso di diminuire sostanzialmente la dispersione di risorsa idrica nella zona. A Fiamignano-Petrella Salto, già da tempo interessata da una riduzione del 50% della flusso fornito dal sistema CAM in alcune ore della notte, APS sta garantendo la fornitura di acqua mentre prosegue l’interlocuzione con il Consorzio Acquedottistico Marsicano per addivenire ad una ‘continuità di servizio’ che permetta di evitare la riduzione del flusso idrico a servizio della zona.

AREA SUD 2

I medesimi problemi evidenziati per Fiamigliano e Petrella si riscontrano nei Comuni di Collalto, Nespolo e Collegiove, serviti dallo stesso sistema acquedottistico CAM. In ogni caso, APS ha condotto attività di ricerca perdita e riparazioni, reintegrando il serbatoio di riserva di Collalto attraverso autobotti. La società, relativamente al sistema CAM che serve un’area che va da Borgorose a Collegiove, sta migliorando situazioni croniche e annose.

AREA SUD1

A Fara Sabina – Montopoli i problemi riscontrati nel recente passato sono stati risolti attraverso l’utilizzo della rete ex-Consorzio industriale. Negli ultimi mesi, inoltre, si è provveduto al ripristino della stazione di pompaggio di Toffia, alla sostituzione e all’ammodernamento del sistema di pompaggio di Fara Centro, alla sostituzione e ammodernamento del sistema di Quattro Venti. Nelle ultime ore è stata risolta la situazione di Passo Corese grazie ad un lavoro senza sosta di 72 ore nelle quali gli uomini di APS hanno verificato tutti i tratti di linea, individuando infine la rottura causa del disservizio nelle zone di Grottaglie, Valle Falsa. Mentre i tecnici erano a lavoro, APS ha garantito acqua tramite autobotti e cisterne di stazionamento.

A Magliano Sabina APS sta intervenendo sulla sorgente per aumentare la portata dell’acqua e nel contempo sta ripristinando una stazione di pompaggio dismessa al fine di aumentare ulteriormente la capacità di trasporto dell’adduttore. A livello strategico, è in corso uno studio sulle sorgenti e sul sistema acquedottistico locale. Anche in questo caso è stato istituito il servizio di trasporto di acqua con autobotte. A Poggio Mirteto, nei giorni scorsi ACEA ha riparato una grossa perdita in adduzione al serbatoio a servizio della zona dello Scalo e la situazione dovrebbe tornare alla normalità nei prossimi giorni. A Montenero, nel cui territorio alcune zone risultavano senza acqua a causa di ostruzioni da calcare, sono stati sostituiti vari tratti di distribuzione e la situazione è tornata alla normalità. A Salisano problemi dovuti alla rottura di una condotta sono stati prontamente risolti con il ritorno alla normalità del flusso idrico. A Gavignano le problematiche emerse sono state risolte attraverso l’ottimizzazione del locale sistema di pompaggio mentre è in corso uno studio finalizzato a trasportare acqua verso Forano, riducendo conseguentemente la necessità di chiusure programmate della rete.