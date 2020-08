Rieti, si è spento Sergio Carrozzoni. Fu sindaco di Colle di Tora e giornalista de Il Tempo

12 agosto 2020 a

a

a

Rieti, si è spento Sergio Carrozzoni. Fu sindaco di Colle di Tora e giornalista storico de Il Tempo.

L'avvocato è morto questa mattina a 83 anni. Era cavaliere e commendatore della Repubblica e per anni è stato un punto di rifermento del giornalismo reatino, guidò la pagina cittadina del quotidiano romano per anni. A dare la notizia della sua morte il consigliere comunale Matteo Carrozzoni, suo nipote: “Per chiunque lo abbia conosciuto, zio Sergio è stato persona di grande cuore e di grande umanità, che ha aiutato, nel vero senso della parola, tantissime persone, me compreso, senza mai chiedere niente in cambio. Tanti gli sono riconoscenti, anche nella comunità marocchina di Rieti, sin dai tempi in cui ‘accoglienza’ non significava né ritorno politico né business; questioni da cui è sempre rimasto lontano anni luce”

I funerali domani mattina, 13 agosto, alle 10 a San Michele Arcangelo.