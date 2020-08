Emergenza coronavirus, attesa per gli esiti dei 200 tamponi ai partecipanti del funerale di Poggio Bustone

Alessandro Toniolli 12 agosto 2020 a

I contagi al Coronavirus continuano a salire e quella di ieri è stata una giornata complicata per l’Unità di crisi dell’Asl Covid-19. A Poggio Bustone, infatti, tamponi per quasi 200 persone che hanno partecipato al funerale di Teo Giordani, il ragazzo deceduto nel tragico incidente stradale di qualche giorno fa, massima attenzione nel comune del montepiano, e sorveglianza per tutti i coinvolti. Un’altra bambina positiva a Rieti: era entrata in contatto con l’educatrice del centro estivo dell’Istituto Divino amore di Rieti. In provincia di Rieti in totale sono 21 le persone positive al coronavirus e 187 i contatti in sorveglianza domiciliare.

POGGIO BUSTONE

Sono da poco passate le 10 quando l’ufficio stampa della Asl di Rieti comunica l’attivazione della misura di sorveglianza sanitaria attiva nei confronti di tutti i partecipanti alla cerimonia funebre di Teo Giordani svoltasi il 2 agosto. Tutto parte dalla ricostruzione dei contatti di un uomo trovato positivo il 9 agosto, che ha poi condotto l’Asl di Rieti a individuare “i soggetti residenti nel territorio comunale di Poggio Bustone venuti in contatto con il contagiato, sottoponendoli alla misura dell’isolamento contumaciale ai sensi della normativa vigente in materia”. E’ la stessa Daniela Rossi, commissario prefettizio sostituto di Poggio Bustone a spiegare, dopo un incontro con il responsabile della Protezione civile ed il comandante della polizia municipale, in cosa consista la sorveglianza sanitaria attiva: la misura non prevede l’obbligo di restare a casa, ma la misurazione della temperatura corporea due volte al giorno e nel caso di febbre o altri sintomi dovranno rivolgersi al medico di base che in quel caso, in accordo con l’azienda sanitaria avvierà una procedura. Per ora quindi i cittadini non verranno sottoposti né a test sierologico né al tampone. Nella nota diramata si spiega ancora che per approfondire l’indagine il commissario straordinario del Comune di Poggio Bustone ha adottato un provvedimento con il quale è stato ordinato a tutti coloro che hanno preso parte alla cerimonia funebre di compilare la scheda di sorveglianza sanitaria attiva predisposta dai sanitari del servizio di Igiene e sanità pubblica aziendale.

DIVINO AMORE

Per quanto riguarda invece il focolaio sorto attorno all’attività del centro estivo dell’Istituto Divino Amore di Rieti (che ha terminato le sue attività nei primi giorni di agosto) un’altra bimba è risultata positiva al test. Ora in totale sono 3 i minori ad avere contratto il Covid per aver avuto contatti con la struttura, ai quali si aggiungono 2 suore e due operatrici sanitarie. Ora le autorità sanitarie tornano a invitare tutti i cittadini ad “attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e contenimento del virus Covid-19: indossare la mascherina, mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, lavarsi spesso le mani e utilizzare il gel igienizzante”. In città si respira un clima che potrebbe essere definito schizofrenico, che balza dall’estremo del desiderare quasi un nuovo lockdown a quello opposto del negare l’esistenza stessa del problema, rifiutando le più semplici norme di salvaguardia, che poi sono quelle richiamate anche dall’Asl, distanza, mascherina e qualche attenzione in più all’igiene delle mani.