Fara Sabina elezioni comunali, la candidatura di Mazzeo fa esplodere il centrosinistra

Paolo Giomi 12 agosto 2020 a

a

a

Più che unire sembra aver diviso, definitivamente e irrimediabilmente, mettendo la parola fine al progetto unitario che, allo stato attuale, avrebbe dato alla coalizione di centrosinistra una chance più che valida di tornare alla guida del Comune di Fara in Sabina. Invece, alla fine, hanno prevalso le posizioni personali e personalistiche, e la scelta di ricandidare Vincenzo Mazzeo alla guida del gruppo “Fara Merita” ne è l’esatta testimonianza. Sarà l’ex primo cittadino sconfitto da Davide Basilicata nel 2011, dunque, a guidare Partito democratico, Comunisti, Socialisti, Sinistra Italiana e Articolo 1 alle elezioni del prossimo settembre. Con poche certezze e tante, tantissime incognite, a partire dall’accordo ormai sfumato con il Movimento 5 Stelle, e dalla posizione del gruppo civico “SceltaLibera” di Danilo Maestri, il cui ritorno in squadra è tutt’altro che scontato. Eppure, in una nota diffusa peraltro in maniera parziale e farraginosa, la coalizione parla della scelta di puntare di nuovo su Vincenzo Mazzeo come una “conclusione importante, alla quale sono pervenute tutte le forze che si richiamano ai partiti del centrosinistra e che compongono la coalizione”.

Malumori vengono segnalati tra le alte sfere del Pd che avevano ormai virato sul progetto civico “Il Ponte” di Daniela Simonetti per cercare quella tanto agognata unità che avrebbe portato ad una altissima competitività in termini elettorali. Un piano, quello benedetto anche dal consigliere regionale dem Fabio Refrigeri e dal parlamentare Fabio Melilli, spazzato proprio da Mazzeo, che con il sostegno del gruppo dei suoi, Articolo 1, ha rimesso in campo la sua candidatura, ottenendo poi altri consensi, dai Socialisti (pronti a schierare in lista Carlo Desideri, fratello di Gaetano, assessore all’urbanistica proprio nella giunta Mazzeo, ndr) a Sinistra Italiana. Ora, però, ci sono altri nodi da sciogliere, primo fra tutti quello legato proprio al Pd: cosà farà, ad esempio, l’ex consigliere Paolo Spaziani, dato come candidato sindaco nella coalizione? E ancora, il gruppo di Danilo Maestri rientrerà in pista sotto l’ex primo cittadino farense? Senza tralasciare che ora anche “Il Ponte” di Daniela Simonetti armerà le barricate contro Mazzeo e la tanto combattuta “vecchia guardia”.

...