Rieti, medico e tecnico lavorano tutta la notte al laboratorio analisi per permettere il trapianto di rene.

A rendere nota la storia è la direzione della Asl di Rieti che con un comunicato ringrazia pubblicamente il dottor Tommaso Moro e il tecnico Emiliano Porazzini del Laboratorio analisi dell’ospedale de’ Lellis di Rieti, protagonista di una storia, una delle tante accadute durante l’emergenza Covid, che "rappresenta in pieno i valori più alti della professione sanitaria: deontologia professionale, disponibilità, senso del dovere e appartenenza all’Azienda".

La notte scorsa, il direttore dell’Unità di Nefrologia dell’ospedale de’ Lellis di Rieti Walter Valentini, ha chiesto al direttore del Laboratorio analisi dottor Stefano Venarubea la disponibilità a processare e refertare, con la massima rapidità, un tampone oro-nasofaringeo per la ricerca del Covid-19, di una paziente in dialisi peritoneale, pronta per essere trasferita in un centro trapianti di Verona, per un trapianto di rene. Referto richiesto con la massima urgenza dal centro trapianti, per la conferma o meno della negatività al tampone. Nella tarda serata di ieri, avendo avuto soltanto allora la disponibilità dell’organo da trapiantare, il dottor Valentini ha recapitato al Laboratorio il tampone della paziente. Il dottor Moro e il tecnico Porazzini hanno lavorato tutta la notte per processare e refertare il tampone e consentire alla paziente di essere pronta per essere sottoposta a trapianto, cosa che è avvenuta questa mattina alle ore 8 nella città veneta.

"Con l’occasione, la Direzione aziendale della Asl di Rieti vuole ancora una volta ringraziare pubblicamente tutto il personale sanitario, tecnico, amministrativo e ausiliario aziendale che ormai da sei mesi sta combattendo, ininterrottamente, la battaglia contro il Covid-19, assistendo le persone bisognose di cure e assicurando la costante sorveglianza sanitaria a tutta la popolazione della provincia di Rieti. Una storia che abbiamo voluto raccontare anche per ricordare ai detrattori, fortunatamente pochi che continuano a denigrare l’Azienda, la più grande presente sul territorio della provincia di Rieti, che la nostra azione proseguirà indefessa, indirizzando tutti gli sforzi a quello che sappiamo fare meglio: curare le persone", si legge nella nota della direzione aziendale.

La nota si chiude con un pensiero del dottor Walter Valentini, inviato agli operatori del Laboratorio analisi: “Desidero ringraziarvi a nome mio personale e a nome di tutti coloro che in questo momento possono e potranno avere soltanto sollievo da questo vostro gesto, che onora la nostra professione. Tutto ciò è stato possibile grazie alla vostra disponibilità, senso del dovere e deontologia professionale. Gesti come il vostro, onorano la nostra professione”.