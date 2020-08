Castelnuovo di Farfa elezioni comunali, il sindaco uscente Luca Zonetti si ricandida

Tania Belli 11 agosto 2020 a

A Castelnuovo di Farfa iniziano le manovre politiche in attesa delle imminenti elezioni comunali, manovre attese dalla popolazione del piccolo borgo sabino, curiosa di conoscere i nomi che troveranno sulle schede al momento del voto, previsto per il week end del 20 e 21 settembre, come stabilito dal governo centrale.

Nomi di cui già è emersa una importante anticipazione; infatti, il primo cittadino uscente, Luca Zonetti , ha sciolto gli indugi, con un eloquente e inconfutabile “to be continued”. Zonetti si è ufficialmente riproposto alla carica di sindaco di Castelnuovo di Farfa, affermando pubblicamente: “Io ci sarò ancora, mi ricandiderò alla carica di sindaco con un nuovo programma e con una rinnovata squadra per rafforzare e rinnovare il lavoro fatto in questi anni”.

Il tutto è trapelato a chiusura dell’ultimo consiglio comunale con il quale, ha rimarcato Zonetti, “si conclude la nostra legislatura, 5 anni intensi, faticosi, impegnativi, ma splendidi. Una esperienza significativa, un’opportunità preziosa” per la quale, ha proseguito, “ringrazio tutti i cittadini castelnovesi, è stato un onore potervi rappresentare, spero di essere stato all’altezza, ovviamente ringrazio la giunta, i consiglieri comunali, i dipendenti e la mia famiglia, che mi hanno sopportato e supportato”.