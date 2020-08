11 agosto 2020 a

Sesso a pagamento, aumenta la richiesta a Rieti ma le escort sono in ferie.

Diminuiscono le escort in città ma, parallelamente, aumentano le ricerche su Google per trovare sesso a pagamento a Rieti e in provincia. A segnalare il fenomeno è Escort Advisor, il sito specializzato nelle recensioni degli incontri a luci rosse. A livello nazionale a luglio c'è stata una diminuzione del 7% di escort attive, -20% a Rieti. Nel luglio del 2019 erano state censite 85 escort, dodici mesi dopo 68. In ogni caso se l'offerta cala non si può dire la stessa cosa della domanda. Infatti nello stesso periodo c'è stato un aumento del 42% delle ricerche sui motori di ricerca con la parola chiave "escort Rieti".

"La tendenza che più stupisce questa estate è il comportamento dei clienti delle escort . Negli anni precedenti si registrava un interesse minore da parte degli amanti del sesso a pagamento, dato evidenziato dalle ricerche su Google. Questa estate invece, complice una minor possibilità di fare vacanza, le ricerche, e dunque la domanda sono aumentate , raddoppiando il lavoro delle escort che decidono di rimanere in attività in questo periodo", dicono dal sito specializzato.