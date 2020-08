Emergenza Coronavirus, due nuovi casi: c'è un altra bambina del centro estivo

09 agosto 2020 a

Altri due nuovi casi di Coronavirus in Sabina. Dopo il bambino di Rieti di 8 anni che frequentava il centro estivo, oggi è stato accertato un altro caso, riguardante una bambina di 7 anni. Anche lei frequentava il centro estivo, sul quale è in corso un'indagine epidemiologica. Positivo anche un 71enne di Rieti, con link già noto e isolato. In totale i positivi nel reatino salgono così a 15, mentre 136 persone sono in quarantena, di cui nessun sintomatico. Nove, invece, le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.