Covid, 23 multe in una sera per clienti e personale dei locali senza mascherine

Giro di vite delle forze dell’ordine sulla movida nelle vie del centro cittadino. L’innalzamento della curva epidemiologica ha portato a una intensificazione dei servizi di vigilanza al fine di verificare il rispetto della normativa anti Covid. Due sere fa, dunque, controlli più serrati, che hanno riguardato in particolare via Roma, largo Fiordeponti e il Lungo Velino Bellagamba, aree in cui si concentra la movida. Le forze dell’ordine hanno passato al setaccio dieci pub, controllato oltre duecento persone, contestato illeciti amministrativi ai gestori di due locali per non aver fatto rispettare l’obbligo del distanziamento tra i clienti; all’interno dei pub multati anche sette addetti alla somministrazione di bevande senza mascherina. In Largo Fiordeponti e nella zona del Ponte Romano sono state inoltre comminate 14 multe a persone che non mantenevano la distanza interpersonale e che non utilizzavano le mascherine a protezione delle vie respiratorie. Per gli illeciti accertati i trasgressori saranno obbligati a pagare una somma da 400 a 3mila euro, che potrà essere ridotta a 280 euro nel caso si paghi entro 5 giorni dalla notifica della contestazione.