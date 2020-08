Positivo bambino di 8 anni che frequentava il centro estivo

08 agosto 2020 a

a

a

Nel Reatino continuano a salire i contagi da Covid 19. L’ultimo in ordine di tempo riguarda un bambino di 8 anni, residente in città, risultato positivo ma asintomatico e quindi in quarantena presso la propria abitazione. Scattati immediatamente i controlli da parte della Asl che ha effettuato oltre 100 tamponi tra familiari, operatori e bambini che hanno frequentato il centro estivo del Divino Amore di via dei Gerani-Largo Santa Barbara insieme al piccolo, fino alla fine di luglio; centro che ha poi chiuso il primo agosto. Come riportato dal bollettino della Asl, la positività del bambino è legata a un caso registrato dall'azienda sanitaria il 31 luglio; si tratta di un “uomo di nazionalità italiana e residente a Rieti”. Tutti gli altri reatini tra i 13 attualmente positivi sono legati a questo stesso link. Discorso a parte per i casi registrati nei giorni scorsi e riferiti a soggetti di nazionalità straniera. Risalgono quindi i contagi anche in città con il numero dei contagiati che aumenta ogni giorno creando apprensione tra i cittadini. Ad oggi, come detto, il totale dei positivi è di 13 persone, con 144 in sorveglianza domiciliare e zero sintomatici mentre 36 sono i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.