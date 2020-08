Infrastrutture, la Regione Lazio accelera sul completamento della Rieti-Torano

Alessandro Toniolli 08 agosto 2020 a

Pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio lo schema di intesa tra Regione Lazio, Anas Spa, Provincia di Rieti e Comuni di Rieti e Cittaducale per il completamento della Rieti-Torano dall'attuale innesto fino a Rieti. Per il sindaco del Comune angioino, Leonardo Ranalli, “è qualcosa che aspettavamo da tempo immemore, ora si trovi un accordo sul percorso per il bene di tutta la nostra vallata”. Riprende dunque la fin qui lenta marcia verso la realizzazione dell’ultimo tratto della Rieti-Torano e lo si fa con un atto ufficiale da parte della Regione. La somma messa a disposizione è di 18 milioni 256 mila euro circa e nella stessa pubblicazione si possono leggere le competenze che spettano ora alle diverse amministrazioni coinvolte.