''Vado a Rieti in vacanza", ma i finanzieri gli trovano 100 dosi di hashish in auto: 30enne denunciato

I finanzieri del Gruppo di Rieti - Nucleo mobile, hanno sottoposto a controllo, lungo la Statale Salaria per Roma, direzione Rieti, un’auto condotta da un soggetto di 30 anni, residente a Roma. "Il conducente - riportano le fiamme gialle -, manifestando un evidente stato di agitazione già dalle prime fasi del controllo, dichiarava ai militari di essere diretto a Rieti per trascorrere qualche giorno di vacanza. Insospettiti dall’atteggiamento, i finanzieri decidevano di approfondire l’ispezione, fin tanto che il trentenne esibiva ai militari un quantitativo di hashish, pari ad oltre 24 grammi. Opportunamente divisa, sarebbe stata sufficiente a confezionare all’incirca un centinaio di dosi, verosimilmente da smerciare sulla piazza del centro storico reatino, in questo periodo, come noto, interessato dalla movida". Per il soggetto è dunque scattata la denuncia a piede libero alla Procura di Rieti per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.