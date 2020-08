Rieti, Pescorocchiano senz'acqua. Il sindaco: "Situazione insostenibile"

07 agosto 2020 a

a

a

[/FIRMACITTA-2]Territorio senz’acqua, tavolo tecnico ieri mattina con il sindaco di Pescorocchiano Ilaria Gatti, Aps e il Cam che, sebbene invitato, non si è presentato. “Siamo entrati con una cartellina di diffide, che nei giorni scorsi il Comune, i cittadini, sia in forma singola che associata, hanno inviato alla Prefettura, ad Aps e Cam, indignati per una situazione ormai insostenibile, ma con la sola voglia di trovare una soluzione. Gli esponenti di Aps sono propositivi, abbiamo chiarito che tutti siamo consapevoli della grave crisi idrica che sta colpendo i nostri territori, ma che rimanere senza acqua per svariati giorni è una cosa inaccettabile – dichiara il sindaco - si è stabilito che è necessario disciplinare orari di apertura e chiusura per le frazioni che versano in situazioni più critiche, al fine di dare possibilità agli abitanti di organizzarsi e per garantire il reintegro della riserva idrica. Aps, di raccordo con il Comune, controllerà tutte le condutture, comprese quelle che si trovano nei posti più impervi, al fine di scongiurare ogni grande dispersione e chiederemo al Cam i dati sulla portata di acqua, per capire se è sufficiente a coprire le primarie necessità della popolazione. Se questo non bastasse verrà aumentato il servizio di trasporto attraverso autobotti, arrivando in caso estremo ad utilizzare quelle di stanziamento. Il comune è a disposizione facendo da tramite con l’ente gestore. Aps chiede di continuare a segnalare i disservizi al numero 800210992”. La prossima settimana si terrà un nuovo tavolo tecnico. Borgorose, Fiamignano e Pescorocchiano sono i comuni maggiormente colpiti, soprattutto nelle frazioni più in quota, come Girgenti e Vallececa (il bottino di Girgenti si trova a 700 metri di dislivello). I non residenti sono ancor più infuriati e le bollette sono elevate rispetto alla gestione comunale, con calcoli forfettari (a questo proposito si raccomanda di effettuare l’autolettura e di comunicarla ad Aps proprio in questi giorni, prima dell’emissione della prossima bolletta al numero 800211330, [email protected]).Aps comunica che sono in programma progetti per scollegarsi dal Cam e allacciarsi al Peschiera. Difficoltà anche a Borgo San Pietro, non servito dal Cam, per problemi di pressione e la notte l’erogazione viene chiusa.