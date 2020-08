Rieti, tentano furto a Vazia e lasciano segno sul cancello

06 agosto 2020 a

Torna la paura per i furti in appartamento a Rieti. Dopo un periodo di relativacalma, sono stati segnalati alcuni tentivi di furto nel quartiere di Vazia. A riportare la notizia è stato il sito web Rietilife chge ha registrato anche le preoccupazioni dei propriatari. Sta montando, così, una nuova ondata di preoccupazione tra i reatini, soprattutto tra i residenti di Vazia. L’ultimo caso episodio (in questo caso fortunatamente non andato a segno) è stato registrato nella tarda serata di martedì a Vazia. In via Cantalice, secondo quanto riportato dai dai colleghi di Rietilife, ignoti hanno cercato di entrare in due abitazioni private. Tutto è successo quando era già buio, con i proprietari che si sono accorti del fatto intorno alle 10.30, dopo qualche ora fuori casa.

Sul posto i Carabinieri per le indagini.

“Abbiamo presentato denuncia – dicono i padroni di casa a Rietilife – inoltre, abbiamo trovato un elastico sopra il cancello. Forse un segno per dire che lì non c’era nessuno. Non lo sappiamo con certezza. Hanno provato ad entrare in un’abitazione, la nostra, e poi in quella dei nostri familiari. Non sono riusciti ad entrare e quindi a portare via nulla. Facciamo appello ai concittadini a stare attenti”. I “segni” su campanelli, cancelli, staccionate, muri non sono una novità: se avvistate qualcosa di inconsueto nei pressi di casa, sarebbe poi opportuno avvisare la autorità.