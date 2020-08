Rieti, a Orvinio restaurata la Macchina di Sant'Antonio

06 agosto 2020 a

Dopo 112 anni festa per il restauro di Sant’Antonio e della sua macchina processionale. Un sogno per superare le difficoltà dei nostri tempi e per la fecondità del futuro.

Ad Orvinio, paese di 400 residenti, dopo 112 anni vengono riportati allo splendore del suo ideatore, Gioacchino Ragazzoni, la macchina e la statua di Sant’Antonio, un Santo di cui è ben difficile trovare città o paese dell’orbe cattolico dove non si trovi un altare, almeno, o una sua immagine. La sua serena e rasserenante effige ha illuminato ed illumina tutt’ora con il suo sorriso milioni di case cristiane, nelle quali la fede alimenta, per suo mezzo, la speranza della Provvidenza del Padre celeste. E così da sempre anche ad Orvinio, dove per coltivare questo messaggio da circa tre anni la Confraternita del Gonfalone ha declinato un nuovo modello di essere Confratelli, non solo processioni dei Confratelli, bensì partecipazione estesa di tutta la Comunità ad una progettualità. Realizzazione un sogno che il Priore – Angelo Cervelli – ha espresso sin dal suo primo giorno di lavoro: restituire attraverso il restauro della macchina e del Santo quella effige che Paolo VI con graziosa espressione definì: “questo caro, buono e, diciamo pure, anche tanto cortese, perché pieno di servizi, il caro Sant’Antonio”. Il sogno si realizzerà domenica con la inaugurazione a completamento di un articolato ed importante lavoro di restauro guidato da Fabrizio Mercorelli e dai doratori Stefano Notari e Francesco Mattei.

Perché Orvinio decide di coltivare un sogno? Perché è nella sua tradizione, perché Orvinio ha consapevolezza che la voce di Sant’Antonio è antica ma allo stesso tempo sempre nuova: con rinnovata insistenza risuonerà ancora per molto tempo. Il sogno accoglie in vita e mantiene il ricordo oltre la vita. Il sogno è duraturo, tiene lo sguardo della Comunità largo, aiuta ad abbracciare l’orizzonte, a coltivare la speranza, ti porta lontano. Tutti hanno accolto questa proposta, perché il sogno è responsabilità, coraggio. Il sogno di restituire la bellezza del Santo alle sue origini è stato uno di quei sogni indirizzato alla fecondità, perché declinato verso tutti, perché preso in carico da tutti. E’ stato un sogno che ha pensato con il Noi. Questo sogno non è stato acquistato attraverso le donazioni di ciascuno, questo sogno è stato offerto agli Altri. Tutti insieme ad Orvinio sono stati capaci di declinare quel nuovo modello che il Priore andava affermando sin dai suoi primi giorni di mandato: attenzione all’altro con ottimismo.