Emergenza Coronavirus, un nuovo caso: è una donna di Rieti

"Un nuovo caso di positività al covid in provincia di Rieti . E' una donna italiana, residente nel capoluogo della Sabina, con link già noto e isolato". Lo rende noto la Asl sabina nel consueto bollettino sanitario. "In totale i casi salgono a 10, mentre sono 148 i contatti in quarantena, sintomatici 0. Sette invece le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. La direzione aziendale della Asl di Rieti ricorda a tutti i cittadini che è necessario attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e contenimento del virus Covid-19: indossare la mascherina, mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, lavarsi spesso le mani e utilizzare il gel igienizzante".