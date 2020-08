Rieti, spacciatore richiedente asilo sorpreso con 18 dosi di hashish: denunciato

03 agosto 2020 a

Un 26 enne afgano richiedente asilo è stato denunciato a Rieti dagli agenti di polizia perché trovato in possesso di diverse dosi di hashish. Il giovane è stato notato nei pressi dell’argine del fiume, in Lungovelino Bellagamba, mentre si aggiravano con circospezione e con fare sospetto. Fermato e sottoposto a perquisizione personale, gli sono stati trovati nelle tasche dei pantaloni, 18 involucri di alluminio contenenti hashish, pronti per essere spacciati. Il giovane è stato quindi denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.