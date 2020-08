Rieti, auto prende fuoco nella notte a Longone e distrugge altre due macchine

03 agosto 2020 a

I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti questa notte nel Comune di Longone per un incendio di un auto, allestita con l'impianto gpl, che ha successivamente interessato anche altre due macchine e un'adiacente abitazione. I pompieri, giunti in posto con due automezzi antincendio, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'intera area. Presenti in posto, dai primi momenti, anche i carabinieri della locale stazione.