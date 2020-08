Due turiste straniere si perdono tra i boschi, messe in salvo dai soccorritori

02 agosto 2020 a

Disavventura a lieto fine per due turiste straniere, soccorse ieri a Colle di Tora dopo che una delle due era rimasta ferita in seguito ad una caduta dalla mountain bike. Dopo l’incidente le turiste avevano perso la via del ritorno e così c’è voluto l’intervento dei carabinieri, del 118, dei vigili del fuoco e di un elicottero per portarle in salvo. Fondamentale si è rivelato anche l’aiuto da parte di alcuni abitanti della zona che hanno indirizzato i soccorritori nel punto esato da dove era stato lanciato l’sos. Le due donne, una volta raggiunte, sono state comunque trovate in buone condizioni.