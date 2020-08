Auto fuori strada a Poggio Bustone, muore giovane di 21 anni. L'amico alla guida arrestato per omicidio stradale

01 agosto 2020 a

E' stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il conducente della Mini Cooper finita fuori strada questa notte sulla provinciale 2/A, tra Poggio Bustone e Rieti. Nell'incidente, avvenuto intorno alle 3, ha perso la vita T. G., giovane di 21 anni di Poggio Bustone, che viaggiava al fianco del conducente, A.M., anche lui di Poggio Bustone, poi finito in manette, "Dalle prime verifiche condotte dai militari intervenuti - si legge nella nota diffusa dai carabinieri del comando provinciale di Rieti - è stato possibile comprendere che, per cause ancora in corso di completo accertamento, il conducente della Mini Cooper ha perso il controllo del mezzo andando a collidere contro un muro, per poi finire la propria corsa alcuni metri più avanti al termine di una carambola". Per il passeggero, nulla hanno potuto i sanitari intervenuti in soccorso. Il conducente, invece, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale De Lellis di Rieti "dove, sottoposto a cure mediche e test clinici, è stato riscontrato positivo all’alcol test".

"Alla luce di quanto emerso dagli accertamenti esperiti, i militari della Stazione di Rivodutri hanno dichiarato in arresto il conducente del mezzo, poiché ritenuto responsabile di omicidio stradale. Il giovane si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria sottoposto agli arresti domiciliari".

