Scuola, Provincia a caccia di locali per le classi. Sopralluogo Palazzo Aluffi e Palazzo Ricci

Nella mattina del 30 luglio si è tenuto un sopralluogo a Palazzo Aluffi, di proprietà della Provincia e a Palazzo Ricci, riconsegnato dal Comune di Rieti alla Curia. Presenti il vescovo Domenico Pompili, il presidente provinciale Mariano Calisse e Antonio D’Onofrio presidente della Fondazione Varrone. Motivo dell’incontro il problema legato alla carenza di aule per gli istituti superiori che ha portato all’esigenza di trovare una soluzione per gli studenti delle superiori che non penalizzi però l’università e gli spazi delle aule e dei laboratori che ad oggi sono ospitati presso i Geometri di via Angelo Maria Ricci.

Il problema più grande al momento è lo stato dei lavori che, sia per Palazzo Aluffi che per Palazzo Ricci, non termineranno in tempi brevi. Si ripresenta quindi la querelle legata alla carenza di aule, 35 tra Rieti e provincia, per gli istituti superiori. Problema di cui la Provincia è a conoscenza da tempo visto che già nel 2019 la consigliera consiliare con delega alla scuola Claudia Chiarinelli, aveva incontrato il vescovo Pompili per chiedere la possibilità di utilizzare Palazzo Ricci che verrà comunque ristrutturato a spese della Provincia.