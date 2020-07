Terremoto, scossa con epicentro a Cantalice. Magnitudo 2.4

30 luglio 2020 a

a

a

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella zona intorno al capoluogo poco dopo le 19.30.

Secondo quanto rilevato dall'Ingv l'epicentro è stato a un chilometro da Cantalice e la magnitudo è stata di 2.4. la profondità è stata di 9 chilometri. come detto la scossa è stata percepita anche nel capoluogo dove in diversi sono balzati sulla sedia. Non si registrano danni a cose e persone. Solo un po' di spavento. Alle 10.04 si era rilevata una scossa di 2.5 con epicentro a Norcia percepita nell'area del Leonessano.

Il terremoto è stato percepito nettamente nei comuni vicini di poggio Bustone, Rivodutri, Morro Reatino, Labro e Colli sul Velino.