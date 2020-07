30 luglio 2020 a

Superstrada Rieti-Terni, sabato 1 agosto chiusura tratto ponte Umbertini per prove carico



Si comunica che, per l’effettuazione delle previste prove di carico del Ponte Umbertini, sito al km.18+300 della SS.79 Ternana, il compartimento Anas ha disposto la chiusura del tratto il 1° agosto dalle ore 8.30 alle ore 16.00 (e comunque fino a cessate esigenze). Per tale ragione, il traffico sarà indirizzato, limitatamente ai tempi tecnici stimati per la verifica, lungo la seguente viabilità alternativa:

Veicoli provenienti da Terni e diretti a Rieti (ad eccezione di quelli di peso superiore alle 3.5 t. ed i frontisti): Uscita dalla S.S. 79 al km 18+650 e imbocco della S.P. 1 con percorrenza della stessa fino a via Montisola. Reimmissione sulla S.S. 79 "Ternana" al km 12+500, utilizzando lo svincolo di Greccio. I mezzi pesanti superiori alle 3.5 t. dovranno proseguire sulla S.P. n.1 fino Rieti/Chiesa Nuova, senza, quindi, percorrere via Montisola.



Veicoli provenienti da Rieti e diretti a Terni (eccetto i frontisti): Uscita dalla S.S. 79 al km 12+500, con imbocco di via Montisola e, successivamente, della S.P. n.1 con percorrenza della stessa fino al km 18+650 circa della S.S. 79. I percorsi alternativi saranno, altresì, resi noti al pubblico con i segnali previsti dal Codice della Strada.