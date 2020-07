30 luglio 2020 a

Rieti previsioni meteo. Ondate di calore fino a martedì.

Temperature di molto sopra i 30 gradi per tutta la settimana e l'inizio della prossima. Il caldo e l'alta umidità non lasceranno in Reatino. Agosto, insomma, si sta presentando nella sua versione più classica. Domani, venerdì 31, secondo le previsioni del sito meteo.it si toccheranno i 37 gradi, 35 nel week end e 30 a inizio con punte del 60% di umidità. Dovrebbe appena appena rinfrescare solo nella seconda parte della prossima settimana.

I consigli sono sempre gli stessi: bere molto, evitare di uscire nelle ore centrali della giornata. Controllare gli anziani.