Rieti, Melilli presidente commissione bilancio Camera. Il Pd: "Grande risultato".

Dopo l'elezione dell'ex presidente della provincia alla guida dell'importante commissione, arrivano le prime reazioni politiche. A partire dal suo partito, il Pd:

"Il nostro deputato - si legge in una nota - sarà chiamato a un compito gravoso ma esaltante alla guida della Commissione più prestigiosa della Camera soprattutto in un periodo in cui il Parlamento dovrà affiancare il Governo nella scelta di come utilizzare le ingenti risorse destinate all'Italia dall’Unione Europea. Un compito difficile anche alla luce di come si è giunti a questa elezione, dopo grandi fibrillazioni nella maggioranza e solo dopo il ballottaggio con il presidente uscente, ma che siamo certi che Melilli riuscirà a svolgere in modo egregio grazie alla sua preparazione ed esperienza e alla sua capacità di essere uomo delle istituzioni qualità che tutti gli riconoscono".