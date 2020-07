Rieti, spaccio nelle scuole. Firmato protocollo per telecamere in piazza Mazzini

30 luglio 2020 a

Rieti, riapertura scuole. Firmato protocollo sulla sicurezza.

Il prefetto Giuseppina Reggiani e il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti hanno sottoscritto questa mattina in Prefettura un protocollo d’intesa finalizzato all’attuazione di un progetto per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli edifici scolastici.

Il progetto, che prevede l’implementazione del sistema di videosorveglianza esistente nell’area di Piazza Mazzini, l’acquisto di mezzi ed attrezzature e la promozione di campagne informative in materia, sarà interamente finanziato dal Ministero dell’Interno che ha inserito il Comune di Rieti fra i beneficiari del “Fondo per la sicurezza urbana” nell’ambito del programma “Scuole Sicure 2020/2021”.

Il Prefetto ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa che si inserisce in un più ampio contesto di controllo coordinato del territorio e di sicurezza integrata.

L’attuazione del progetto, ha evidenziato il Prefetto, consentirà la realizzazione di misure che potranno contribuire alla prevenzione e al contrasto di atti illeciti, in particolare dello spaccio di sostanze stupefacenti, in un’area particolarmente sensibile per la presenza di numerosi istituti scolastici.