Rieti, assunzioni per parenti e amici di politici. Perquisizioni negli uffici di Asm: indaga la Procura.

Nella giornata di martedì i finanzieri dell'aliquota della Pg della Procura sono stati otto ore negli uffici della municipalizzata reatina per acquisire materiale e documenti. La Procura indaga su assunzioni tramite il canale delle agenzie interinali. Secondo l'ipotesi investigativa - l'indagine è partita da un esposto di un ex dipendenti - venivano favoriti parenti e amici di politici. Insomma, chi era raccomandato. L'indagine è agli inizi per ora sul registro degli indagati figura solo il nome del capo del personale dell'azienda municipale.

Ma l'inchiesta promette nuovi sviluppi.