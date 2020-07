Rieti, Fabio Melilli (Pd) eletto presidente della commissione bilancio della Camera

30 luglio 2020 a

Rieti, Fabio Melilli presidente della commissione bilancio della Camera dei deputati.

Il deputato reatino del Pd è stato eletto nella serata del 30 luglio, al secondo turno (dopo che al primo non aveva raggiunto i voti necessari) battendo il presidente uscente, Claudio Borghi della Lega.

un incarico di prestigio per l'ex sindaco di Poggio Moiano e presidente della Provincia poi (dal 2004 al 2013). Dal 2013 è parlamentare del Pd. E' stato anche segretario regionale del partito.

Ricoprirà una posizione strategia anche per trovare i fondi per finanziare la realizzazione o il completamento delle opere nel Reatino. Raddoppio della Salaria in primis.