Magliano Sabina, centro storico con illuminazione a led

Sono iniziati da poco e continuano in questi giorni i lavori di riqualificazione dell’illuminazione del centro storico e delle altre zone del paese. Il progetto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e realizzato tramite l’Unione dei Comuni, prevede investimenti per circa 700.000 euro.

La ditta appaltatrice che sta eseguendo i lavori è la stessa che realizzò l’impianto dell’illuminazione pubblica nel lontano 1994. I primi interventi sono stati effettuati nel centro storico: via dopo via, piazza dopo piazza, sono state sostituite tutte le vecchie lampade con nuovi corpi illuminanti a led. In questi giorni l’impresa sta lavorando sull’illuminazione di viale Veneto Lotti dove si stanno sostituendo anche i pali che ormai non erano più a norma, e su piazza Aldo Moro dove i nuovi lampioni installati hanno avuto un impatto estetico molto positivo. La riqualificazione è iniziata anche nel borgo di Foglia, in via Romana e in piazza Castello. Successivamente verranno realizzati nuovi impianti lungo parte della strada statale Flaminia, in zona Madonna degli Angeli, in via Santa Croce e in via di Santa Eugenia.

L’amministrazione comunale maglianese sta inoltre pensando di estendere i lavori includendo l’illuminazione artistica per monumenti e chiese. Probabilmente, nelle settimane seguenti, i cittadini Maglianesi potranno godere di un’illuminazione che sarà in grado di valorizzare ulteriormente le evidenze architettoniche presenti nel territorio e principalmente nel capoluogo. Verranno inoltre ripristinati tutti i quadri elettrici per la messa a norma. I corpi illuminanti del territorio verranno quindi sostituiti con tecnologia led, che garantirà risparmio energetico e messa a norma illuminotecnica. Dalle opinioni raccolte tra alcuni cittadini, sembra che gli interventi siano stati molto apprezzati visto che hanno resto la città e i suoi monumenti molto più gradevoli e suggestivi alla vista notturna.