Acqua pubblica sabina, piano da 60 milioni

Acqua pubblica sabina lancia un piano di investimenti da 60 milioni di euro per il triennio 2020 - 2023. Gli interventi, che verranno presentati nel dettaglio a settembre, andranno a migliorare la funzionalità delle reti; sono inoltre previste opere di ammodernamento sia degli impianti che dei depuratori. Attenzione anche all’innovazione tecnologica, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio e gestione. Si parla di circa 15 milioni l’anno, che corrispondono a un investimento annuale per ciascun abitante di oltre 80 euro, “di gran lunga superiore al dato medio dell’Italia centrale che è attestato a 42 euro per abitante”, dicono da Aps. Un’azione che interesserà tutto il territorio servito dall’azienda, resa possibile grazie agli importi derivanti dall’accordo di interferenza d’ambito Ato2-Ato3 e ad altri contributi pubblici. La notizia è stata data in occasione di un tavolo di incontro con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Il presidente Maurizio Turina si è detto soddisfatto per il clima di forte collaborazione e unanime soddisfazione: “E’ stata una giornata di confronto e ascolto con tutte le organizzazioni sindacali che, fin dall’avvio della società, hanno rappresentato un valido sostegno al percorso di crescita. L’obiettivo che ci siamo dati e che stiamo perseguendo è quello di cooperare per competere al meglio e rendere Acqua Pubblica sabina sempre più performante, efficiente d utile al territorio”. Nel corso della riunione sono stati presentati alcuni risultati raggiunti, come l’essere vicini a servire il 90% degli utenti dell’Ambito territoriale di competenza, impiegando 90 persone, con un aumento di 10 unità rispetto all’anno precedente. E’ stata inoltre ricordata l’attività e la presenza sul territorio anche attraverso i due sportelli a Rieti e Palombara Sabina, ai quali presto si aggiungeranno due Uffici Utenti a Magliano Sabina e Borgorose, in una logica di copertura completa delle 4 aree operative in cui è stato suddiviso il territorio di competenza. Alla presenza dei sindacati è stata data particolare attenzione al percorso di innovazione delle metodologie di lavoro che Aps sta portando avanti, ad esempio attraverso l’implementazione del modello organizzativo denominato “Work force management” che punta, tra l’altro, a ottimizzare il lavoro delle squadre tecniche dislocate sul territorio; oppure grazie al progetto “Uomo Solo” attraverso il quale Aps ha già adottato una soluzione innovativa e unica sul territorio provinciale, per gestire i rischi potenziali per i lavoratori chiamati ad operare in solitaria.