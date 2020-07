Alessia Marcuzzi sul Terminillo per lanciare la sua linea di borse

29 luglio 2020 a

a

a

Incursione di Alessia Marcuzzi sul Terminillo. La show-girl romana, di ritorno da qualche giorno di relax sulla spiaggia di Sabaudia, è arrivata sulle pendici del monte reatino per uno shooting fotografico promozionale di "Marks&Angels", la linea di borse che porta il marchio della conduttrice televisiva, reduce dalle esperienze con il GF e "Le Iene". La Marcuzzi ha pubblicato tre stories sul suo profilo instagram in cui si è localizzata sul Terminillo. Con lei diversi fotografi e operatori per mettere a punto lo shooting.