Elezioni comunali a Fara in Sabina, arriva il vicesegretario della Lega per sostenere Roberta Cuneo

29 luglio 2020 a

a

a

Il vicesegretario della Lega a Passo Corese per sostenere Roberta Cuneo nella sua corsa per il Comune. “A fianco di Roberta Cuneo per parlare con gli imprenditori locali, sempre più in difficoltà per la crisi che sta attraversando il nostro paese. Così Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, è sceso in campo a sostegno della candidata di centrodestra nella sua corsa per il Comune di Fara. "Il nostro obiettivo - ha detto Crippa - è sostenere il tessuto produttivo di questo paese in un momento di durissima crisi come quello che stiamo vivendo”. “Vogliamo e dobbiamo mettere in campo politiche a sostegno dell’imprenditoria che siano da volano alla ripresa economica del territorio- dichiara la Cuneo -, perché aiutare l’imprenditoria vuol dire più posti di lavoro, vuol dire far girare l’economia, e quindi produrre ricchezza. Per questo stiamo valutando - afferma Cuneo - l’opportunità di inserire sgravi fiscali per le attività commerciali con lo scopo di aiutare la categoria”.