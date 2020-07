Diede fuoco al marito a Rieti. I figli minori testimoniano in tribunale

29 luglio 2020 a

a

a

Si è tenuta in tribunale la fase dibattimentale con la testimonianza dei due figli, minori, di Braulina Cozzula, accusata dell’omicidio del marito Valerio Amadio, 44 anni, bruciato all'interno dell'appartamento in via Dionigi a novembre 2019. La testimonianza dei figli, accompagnati dalla psicologa, è stata raccolta attraverso un monitor collegato con la stanza adiacente dov’erano presenti il Pm, l'imputata arrivata da Rebibbia, il difensore, avvocato Tiziano Principi, e la consulente di parte.

Il primo a testimoniare il figlio più piccolo, apparso affaticato e timido. Il maggiore non è stato in grado di raccontare nei dettagli quanto accaduto adducendone la causa delle esalazioni della benzina. Ad assistere all'interrogatorio anche l’imputata che non ha potuto vedere i figli da vicino, il nonno paterno dei due ragazzi e la figlia maggiore, nata dal primo matrimonio di Braulina. Il tecnico informatico ha depositato la perizia eseguita sul cellulare del figlio più grande, che verrà consegnata anche all'avvocato Principi che ha invece depositato istanza per permettere a Braulina d’incontrare i figli. “A settembre - ha detto - presenterò richiesta di riesame per la mia cliente”.