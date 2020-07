28 luglio 2020 a

Albero cade su auto in corsa tra Civitella San Paolo e Fiano. Ragazza di 24 anni sotto choc

Un albero è caduto intorno alle 12 di oggi al chilometro 1,200 della via Civitellese tra Civitella San Paolo e Fiano Romano, centrando una Renault Clio guidata da una 24enne romana residente in zona. La ragazza, illesa tra le lamiere della macchina quasi del tutto distrutta, è stata portata all’ospedale di Monterotondo per uno stato d’ansia. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Fiano Romano: la strada è stata chiusa per 50 minuti per rimuovere l’albero. Il traffico ha subito rallentamenti