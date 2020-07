28 luglio 2020 a

Coronavirus, positivo italiano rientrato da Santo Domingo. Contagiato anche un altro turco.

E' stato diffuso il bollettino sanitario della Asl di Rieti relativo all'emergenza coronavirus del 28 luglio. Nelle ultime 24 ore si registrano due positivi. Uno è un turco legato al link scoperto nei giorni scorsi (con altri due connazionali contagiati). L'altro è un italiano residente a Rieti rientrato da Santo Domingo, che è già in isolamento da 14 giorni. I sei soggetti, di nazionalità straniera (due afgani, due turchi e un pakistano), sono stati trasferiti in strutture protette fuori provincia. Il totale degli attualmente positivi è di 7 persone.



Sono 60 i contatti in sorveglianza domiciliare, nessuno è sintomatico; 6 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



"Gli operatori del servizio di igiene pubblica della Asl di Rieti, monitorano giornalmente i casi descritti sul territorio ed effettuano le indagini epidemiologiche necessarie alla valutazione e verifica di eventuali casi sospetti. La direzione aziendale ricorda che è necessario continuare ad attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e contenimento del virus Covid-19: indossare la mascherina, mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, lavarsi spesso le mani e utilizzare il gel igienizzante", si conclude la nota.