Rieti, file sotto al sotto fuori dal pronto soccorso. La Asl rimedia con i gazebo.

La direzione aziendale, viste le elevate temperature di questi giorni e la necessità di contingentare gli ingressi presso l’ospedale de’ Lellis di Rieti, a causa dell’emergenza Covid-19, ha deciso di dotare l’area esterna del pronto soccorso di alcune strutture ombreggianti. II gazebo, sono stati allestiti per ospitare i familiari dei pazienti in carico all’unità di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, in attesa di valutazione e cure.

"Per migliorare ulteriormente il servizio, i gazebo, allestisti in prossimità dell’area verde presente a sinistra dell’ingresso principale, saranno dotati di sedie". fanno sapere dalla Asl