Tarquinia, furti alle auto in sosta alla barriera di San Giusto

Furti nelle auto in sosta alla Barriera San Giusto, raid alle staccionate a San Giorgio, danni all’illuminazione pubblica. Un week-end condito da tanti atti vandalici e di microcriminalità in tante zone di Tarquinia. Piccoli furti alle auto in sosta sabato pomeriggio al parcheggio della Barriera San Giusto, colpite un’auto ed un camper. I carabinieri hanno pattugliato l’area evitando altri spiacevoli episodi e sono al lavoro per risalire alle identità dei ladri. A San Giorgio, dopo i danni alle auto in sosta dello scorso week-end, questa settimana è stata divelta una staccionata da poco installata per evitare la sosta selvaggia nella pineta. Un atto vandalico fatto probabilmente da chi negli anni era abituato a ritenere la località balneare un luogo simile al Bronx dove tutto era concesso. E ancora, in diversi punti della città, danni agli impianti di illuminazione a terra. Insomma, una conta dei danni abbastanza cospicua per l’amministrazione comunale decisa più che mai a risalire all’identità degli autori. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere. Da un lato c’è un territorio vastissimo da controllare, dall’altro c’è lo scarso senso civico di pochi che comunque recano un danno a tutta la comunità. La speranza è che gli autori di questi gesti, ad oggi senza un nome e senza un volto, possano essere al più presto identificati in modo tale da fungere da deterrente. Anche perché in questo momento in cui c’è la massima presenza dei villeggianti, il decoro pubblico della città è un biglietto da visita che non può essere messo in discussione.