Rieti, parte l'iter per il recupero di Villa Ponam. Si cercano "soci" privati

La giunta della Regione Lazio pubblica un avviso pubblico per l'attivazione di un partenariato pubblico - privato volto alla valorizzazione di Villa Ponam e del suo parco. L’assessore regionale al Bilancio e Patrimonio, Alessandra Sartore, ha detto che “anche per la splendida Villa Ponam potrà esserci una seconda chance di rinascita e riapertura al pubblico e al territorio, proprio come avevamo promesso”. Il complesso in stile tardo barocco risalente al 1.700 è uno dei patrimoni più importanti della città di Rieti, e si trova a soli due chilometri dal centro cittadino, nella frazione di case San Benedetto e purtroppo da decenni versa in uno stato di completo abbandono e non è visitabile dal pubblico.

L’obiettivo che la Regione Lazio si pone è ben leggibile nell’avviso, cioè “porre l'amministrazione regionale quale Partner attivo e propositivo di un percorso di riqualificazione e promozione del complesso immobiliare denominato “Villa Ponam” e annesso parco, avvalendosi di un soggetto qualificato in grado di assicurare una migliore e rapida capacitaÌ di intervento di recupero del manufatto, contando su efficaci tecniche di promozione e una visione imprenditoriale nelle nuove condizioni e fruizioni d'uso e favorendo, in ultima analisi, un aumento del valore dell'immobile stesso a vantaggio del patrimonio regionale”.

Chi fosse interessato a partecipare al progetto ha sessanta giorni di tempo per prendere visione dell’avviso e predisporre una proposta. L’avviso sarà valido fino al ricevimento di una proposta ritenuta valida e alla successiva stipula del partenariato. Quanto ci si impegna a realizzare per Villa Ponam è figlio di una delibera approvata dalla Regione Lazio nel mese giugno, utilizzando le procedure semplificate previste dal Codice dei contratti pubblici, dalle sponsorizzazioni alle partnership con i privati, attraverso la campagna Art Bonus. Modalità simili hanno già dato ottimi risultati, come ricorda ancora l’assessore Sartore “i beni già valorizzati non solo sono stati resi fruibili ma si arricchiscono di una fitta programmazione di eventi nel periodo estivo”.